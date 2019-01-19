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Posted 19 января 2019, 12:21

Published 19 января 2019, 12:21

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Дело бывшего директора ФК "Астрахань" передали в суд

19 января 2019, 12:21
Дело обвиняемого в присвоении денежных средств с использованием служебного положения экс-директора ФК "Астрахань" передали в суд, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Астраханской области, следствие собрало достаточную доказательную базу", - сказано в сообщении.

Как выяснило следствие, бывший директор футбольного клуба незаконно начислил и выплатил себе надбавки за выслугу лет и премии, сумма ущерба превысила 76 тысяч рублей. Выплаты производились в период с весны 2016 года по январь 2017-го.

Напомним, в Ростове главный бухгалтер детсада, используя свое служебное положение, похитила у организации более 1,2 миллиона рублей.

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