Ростовский рэпер Баста вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА

Posted 20 января 2019, 08:23
Published 20 января 2019, 08:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Эта информация прозвучала на презентации регбийного клуба. Мероприятие прошло в четверг.
Баста написал, что ЦСКА представил стратегию развития регбийного клуба до 2023 года.
В группе клуба стало известно, что в состав совета также вошли режиссер Илья Куликов, олимпийский чемпион Александр Легков и чемпион мира по пятиборью Эдуард Зеновка.
Пользователи в комментариях посоветовали Басте лучше заниматься музыкой.