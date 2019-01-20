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Posted 20 января 2019, 08:23

Published 20 января 2019, 08:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский рэпер Баста вошел в попечительский совет регбийного ЦСКА

20 января 2019, 08:23
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен, как Баста, стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА, сообщил артист в своем Instagram.

Эта информация прозвучала на презентации регбийного клуба. Мероприятие прошло в четверг.

Баста написал, что ЦСКА представил стратегию развития регбийного клуба до 2023 года.

В группе клуба стало известно, что в состав совета также вошли режиссер Илья Куликов, олимпийский чемпион Александр Легков и чемпион мира по пятиборью Эдуард Зеновка.

Пользователи в комментариях посоветовали Басте лучше заниматься музыкой.

#Общество#Новости
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