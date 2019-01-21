В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 19 млн руб

Posted 21 января 2019, 20:57
Published 21 января 2019, 20:57
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Женщина, являясь застройщиком дома на Новополоцкой, заключила договора долевого участия в строительстве с 19 горожанами. Фигурантка получила от них более 19 миллионов рублей и забрала себе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дом так и не построили. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима, вину она не признала.
Решение не вступило в законную силу. Также суд удовлетворил иски троих человек на 2,7 миллиона рублей.