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Posted 21 января 2019, 20:57

Published 21 января 2019, 20:57

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 19 млн руб

21 января 2019, 20:57
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 5 годам колонии местную жительницу, обманувшую дольщиков на 19 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Женщина, являясь застройщиком дома на Новополоцкой, заключила договора долевого участия в строительстве с 19 горожанами. Фигурантка получила от них более 19 миллионов рублей и забрала себе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дом так и не построили. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима, вину она не признала.

Решение не вступило в законную силу. Также суд удовлетворил иски троих человек на 2,7 миллиона рублей.

#Общество#Новости
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