В Ростове в 2019 году появятся 20 единиц электротранспорта

Posted 22 января 2019, 04:52
Published 22 января 2019, 04:52
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Власти намерены закупить троллейбусы и электробусы. При этом город уже получил 10 новых троллейбусов, их выведут на линию в ближайшее время.
"До конца года в Ростове будут восстановлены троллейбусные маршруты №7, 10, 14, 17", - сказано в сообщении.
Глава региона Василий Голубев поручил ежедневно отслеживать транспортную ситуацию. По его словам, это необходимо, чтобы своевременно реагировать на изменяющуюся ситуацию.