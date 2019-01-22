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Posted 22 января 2019, 04:52

Published 22 января 2019, 04:52

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростове в 2019 году появятся 20 единиц электротранспорта

22 января 2019, 04:52
В Ростове-на-Дону в текущем году планируется обновить городской электротранспорт на 20 единиц, сообщили в горадминистрации.

Власти намерены закупить троллейбусы и электробусы. При этом город уже получил 10 новых троллейбусов, их выведут на линию в ближайшее время.

"До конца года в Ростове будут восстановлены троллейбусные маршруты №7, 10, 14, 17", - сказано в сообщении.

Глава региона Василий Голубев поручил ежедневно отслеживать транспортную ситуацию. По его словам, это необходимо, чтобы своевременно реагировать на изменяющуюся ситуацию.

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