В Ростове в 2019 году появятся 20 единиц электротранспорта

В Ростове-на-Дону в текущем году планируется обновить городской электротранспорт на 20 единиц, сообщили в горадминистрации.

Власти намерены закупить троллейбусы и электробусы. При этом город уже получил 10 новых троллейбусов, их выведут на линию в ближайшее время. "До конца года в Ростове будут восстановлены троллейбусные маршруты №7, 10, 14, 17", - сказано в сообщении. Глава региона Василий Голубев поручил ежедневно отслеживать транспортную ситуацию. По его словам, это необходимо, чтобы своевременно реагировать на изменяющуюся ситуацию.