За жестокое убийство приемной дочери женщину приговорили к 8 годам под Ростовом

В суде установлено, что осужденная проживала в Константиновском районе вместе со взрослой приемной дочерью и ее детьми. Дом приобрела убитая женщина на средства материнского капитала. Конфликт с приемной дочерью произошел летом 2015 года из-за того, что мать захотела прописать в доме своих детей. В какой-то момент женщина схватила за шею применю дочь и стала душить, все произошло во дворе. В этот момент в доме находились дети убийцы, а также ее сожитель. Когда девушка умерла, ее тело убийца вместе с мужем вывезла в лес и подожгла. Свою вину женщина полностью признала.