rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2019, 17:16

Published 23 января 2019, 17:16

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

За жестокое убийство приемной дочери женщину приговорили к 8 годам под Ростовом

23 января 2019, 17:16
В Белокалитвинском городском суде Ростовской области на восемь лет осудили женщину, задушившую взрослую приемную дочь, сообщается в документах суда.

В суде установлено, что осужденная проживала в Константиновском районе вместе со взрослой приемной дочерью и ее детьми. Дом приобрела убитая женщина на средства материнского капитала. Конфликт с приемной дочерью произошел летом 2015 года из-за того, что мать захотела прописать в доме своих детей. В какой-то момент женщина схватила за шею применю дочь и стала душить, все произошло во дворе. В этот момент в доме находились дети убийцы, а также ее сожитель. Когда девушка умерла, ее тело убийца вместе с мужем вывезла в лес и подожгла. Свою вину женщина полностью признала.

«Вершинина С. признана виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, ей назначено наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в приговоре суда.

Кроме того, Вершинина выплатит сестре погибшей 500 тысяч рублей в качестве морального вреда.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика