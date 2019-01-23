За жестокое убийство приемной дочери женщину приговорили к 8 годам под Ростовом

Posted 23 января 2019, 17:16
Published 23 января 2019, 17:16
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
В суде установлено, что осужденная проживала в Константиновском районе вместе со взрослой приемной дочерью и ее детьми. Дом приобрела убитая женщина на средства материнского капитала. Конфликт с приемной дочерью произошел летом 2015 года из-за того, что мать захотела прописать в доме своих детей. В какой-то момент женщина схватила за шею применю дочь и стала душить, все произошло во дворе. В этот момент в доме находились дети убийцы, а также ее сожитель. Когда девушка умерла, ее тело убийца вместе с мужем вывезла в лес и подожгла. Свою вину женщина полностью признала.
«Вершинина С. признана виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, ей назначено наказание 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в приговоре суда.
Кроме того, Вершинина выплатит сестре погибшей 500 тысяч рублей в качестве морального вреда.