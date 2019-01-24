Водоканал вернул таганрожцам деньги за холодную воду

Posted 24 января 2019, 13:31
Published 24 января 2019, 13:31
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Одна из жительниц многоквартирного дома по улице Шило в Таганроге обратилась в Госжилинспекцию с жалобой на действия МУП "Управление "Водоканал". Женщина сообщила, что организация некорректно начисляет плату за холодное водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды.
Проверка показала, что в платежках жителям дома МУП "Управление "Водоканал" предъявлена задолженность за три года.
В результате по предписанию ведомства был выполнен перерасчет всем жителям данного дома на общую сумму 52,7 тысячи рублей. Так, собственникам однокомнатных квартир было возвращено 1,3 тысячи рублей, двухкомнатных - 2,2 тысячи рублей.
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