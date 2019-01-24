Водоканал вернул таганрожцам деньги за холодную воду

Одна из жительниц многоквартирного дома по улице Шило в Таганроге обратилась в Госжилинспекцию с жалобой на действия МУП "Управление "Водоканал". Женщина сообщила, что организация некорректно начисляет плату за холодное водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды.