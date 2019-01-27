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Posted 27 января 2019, 13:22

Published 27 января 2019, 13:22

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовчанин Баста заявил о запуске проекта о боях без правил

27 января 2019, 13:22
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный больше как рэпер Баста, сообщил о скором запуске своего нового проекта о UFC, об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

В настоящее время Баста находится в Лос-Анджелесе. И там он планирует снимать проект-шоу шоу #GAZFIGHT. В коротком видео Вакуленко рассказал, что собирается снимать репортажи о UFC, для этого он будет встречаться с тренерами и бойцами, побывает на тренировочных базах.

Подписчикам рэпер предложил задавать вопросы о тренировках, питании и жизни спортсменов в комментариях.

Ранее сообщалось, что Василий Вакуленко стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА.

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#Общество#Новости
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