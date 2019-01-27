Ростовчанин Баста заявил о запуске проекта о боях без правил

Posted 27 января 2019, 13:22
Published 27 января 2019, 13:22
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В настоящее время Баста находится в Лос-Анджелесе. И там он планирует снимать проект-шоу шоу #GAZFIGHT. В коротком видео Вакуленко рассказал, что собирается снимать репортажи о UFC, для этого он будет встречаться с тренерами и бойцами, побывает на тренировочных базах.
Подписчикам рэпер предложил задавать вопросы о тренировках, питании и жизни спортсменов в комментариях.
Ранее сообщалось, что Василий Вакуленко стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА.
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