Ростовчанин Баста заявил о запуске проекта о боях без правил

В настоящее время Баста находится в Лос-Анджелесе. И там он планирует снимать проект-шоу шоу #GAZFIGHT. В коротком видео Вакуленко рассказал, что собирается снимать репортажи о UFC, для этого он будет встречаться с тренерами и бойцами, побывает на тренировочных базах.