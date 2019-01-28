Ростовчан возмутила гора хлеба возле свалки

Произошло это в 75-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда, как пишет ростовчанка, "в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто ушел в блокаду, тем, кто героически воевал на всех фронтах Великой Отечественной, тем, благодаря кому мы есть, живы и свободны от фашистского ига!".