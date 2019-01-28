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Posted 28 января 2019, 07:55

Published 28 января 2019, 07:55

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчан возмутила гора хлеба возле свалки

28 января 2019, 07:55
В Ростове-на-Дону в мусорный контейнер выбросили большое количество хлеба в заводской упаковке, сообщается в городском паблике.

"Мимо этого пройти было нельзя, выбросили хлеб на помойку", - пишет автор поста.

Произошло это в 75-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда, как пишет ростовчанка, "в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто ушел в блокаду, тем, кто героически воевал на всех фронтах Великой Отечественной, тем, благодаря кому мы есть, живы и свободны от фашистского ига!".

Пользователи предложили раздавать непригодный к продаже хлеб нуждающимся, а не утилизовать его, как требуют правила.

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#Общество#Новости
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