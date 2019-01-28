Ростовчан возмутила гора хлеба возле свалки

Posted 28 января 2019, 07:55
Published 28 января 2019, 07:55
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Мимо этого пройти было нельзя, выбросили хлеб на помойку", - пишет автор поста.
Произошло это в 75-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда, как пишет ростовчанка, "в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто ушел в блокаду, тем, кто героически воевал на всех фронтах Великой Отечественной, тем, благодаря кому мы есть, живы и свободны от фашистского ига!".
Пользователи предложили раздавать непригодный к продаже хлеб нуждающимся, а не утилизовать его, как требуют правила.
р3