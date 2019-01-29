Глава Зауралья Шумков: пострадавшие от пожаров семьи получат помощь

В процессе ликвидации последствий этих чрезвычайных происшествий не с лучшей стороны проявили себя районные чиновники. Руководитель района не прибыл на место происшествий, не было его и на брифинге. Всю работу по руководству процессом устранения последствий пожаров, работы с родственниками и разработке профилактических мер для препятствия появлению новых аналогичных проблем, взял на себя глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом рассказало издание nashgorod.ru.
Первый пожар произошел в 5 утра 27 января в селе Раздольное Юргамышского района. Шумков поручил прибыть на место представителям правительства для прояснения обстановки и поддержке пострадавших. Здесь же к работе присоединилась детский омбудсмен Алена Лопатина.
Все известные обстоятельства происшествия губернатор изучил во время брифинга, который был проведен в день пожара. Он выступил с соболезнованиями родным погибших, распорядился отчислить материальную помощь и помочь организовать похороны. Также он дал задание помочь восстановить утерянные документы и выделить жилье выжившей в пожаре матери
В течение того же дня, Шумков направил всех глав районов области вместе с полицией и МЧС обходить дома. Отдельное внимание он поручил обратить на дома с многодетными и социально-незащищенными семьями. Руководителей районов он призвал лично контролировать текущие мероприятия в этом направлении.
Несмотря на все усилия по предотвращению повторения сценария 27 января, 29 января произошел еще один пожар уже в селе Горохово. Шумков лично отправился на место пожара.
Предварительные сведения приводят к выводу, что произошедшие случаи свидетельствуют о сбое системы и тому, что ответственные за местное самоуправление и работу с детьми чиновники не справились со своими обязанностями, сообщил Шумков.
Во время происшествия руководитель Юргамышского района Игорь Касатов был в отпуске и не попал ни на брифинг, ни на места происшествий. В регион он вылетел через день после случившегося.
В текущий момент на всю Курганскую область объявлен особый противопожарный режим. Руководство области решило установить автономные извещатели пожара в дома с многодетными семьями.
На фоне действий других чиновников региона особо выделился врио области Вадим Шумков. Об этом рассказал руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.
Кроме того, что Шумков полностью справился со своими прямыми обязанностями, которые должен был реализовать в такой ситуации, он еще и взял на себя и эффективно выполнил работу главы района, который на фоне действий Шумкова выглядит не в полной мере добросовестным управленцем.
Действия Шумкова являются показательными и они вполне могут служить образцом того, каким образом региональные и другие чиновники должны себя вести в подобных ситуациях, считает Листратов.