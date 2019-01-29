Глава Зауралья Шумков: пострадавшие от пожаров семьи получат помощь

В процессе ликвидации последствий этих чрезвычайных происшествий не с лучшей стороны проявили себя районные чиновники. Руководитель района не прибыл на место происшествий, не было его и на брифинге. Всю работу по руководству процессом устранения последствий пожаров, работы с родственниками и разработке профилактических мер для препятствия появлению новых аналогичных проблем, взял на себя глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом рассказало издание nashgorod.ru.