rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Зауралья Шумков: пострадавшие от пожаров семьи получат помощь

29 января 2019, 18:39
Фото: pxhere.com
Два пожара со смертельным исходом произошли за последние 3 дня в Курганской области. Пожары произошли 27 и 29 января. Они стали причиной смерти 7 человек, из которых 6 - это дети.

В процессе ликвидации последствий этих чрезвычайных происшествий не с лучшей стороны проявили себя районные чиновники. Руководитель района не прибыл на место происшествий, не было его и на брифинге. Всю работу по руководству процессом устранения последствий пожаров, работы с родственниками и разработке профилактических мер для препятствия появлению новых аналогичных проблем, взял на себя глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом рассказало издание nashgorod.ru.

Первый пожар произошел в 5 утра 27 января в селе Раздольное Юргамышского района. Шумков поручил прибыть на место представителям правительства для прояснения обстановки и поддержке пострадавших. Здесь же к работе присоединилась детский омбудсмен Алена Лопатина.

Все известные обстоятельства происшествия губернатор изучил во время брифинга, который был проведен в день пожара. Он выступил с соболезнованиями родным погибших, распорядился отчислить материальную помощь и помочь организовать похороны. Также он дал задание помочь восстановить утерянные документы и выделить жилье выжившей в пожаре матери

В течение того же дня, Шумков направил всех глав районов области вместе с полицией и МЧС обходить дома. Отдельное внимание он поручил обратить на дома с многодетными и социально-незащищенными семьями. Руководителей районов он призвал лично контролировать текущие мероприятия в этом направлении.

Несмотря на все усилия по предотвращению повторения сценария 27 января, 29 января произошел еще один пожар уже в селе Горохово. Шумков лично отправился на место пожара.

Предварительные сведения приводят к выводу, что произошедшие случаи свидетельствуют о сбое системы и тому, что ответственные за местное самоуправление и работу с детьми чиновники не справились со своими обязанностями, сообщил Шумков.

Во время происшествия руководитель Юргамышского района Игорь Касатов был в отпуске и не попал ни на брифинг, ни на места происшествий. В регион он вылетел через день после случившегося.

В текущий момент на всю Курганскую область объявлен особый противопожарный режим. Руководство области решило установить автономные извещатели пожара в дома с многодетными семьями.

На фоне действий других чиновников региона особо выделился врио области Вадим Шумков. Об этом рассказал руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Кроме того, что Шумков полностью справился со своими прямыми обязанностями, которые должен был реализовать в такой ситуации, он еще и взял на себя и эффективно выполнил работу главы района, который на фоне действий Шумкова выглядит не в полной мере добросовестным управленцем.

Действия Шумкова являются показательными и они вполне могут служить образцом того, каким образом региональные и другие чиновники должны себя вести в подобных ситуациях, считает Листратов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28