Молочные продукты с растительными жирами разделят на полках магазинов

Медведев подчеркнул, что популярность растительных жиров в современном производстве молочных продуктов обусловлена низкой себестоимостью и высоким сроком хранения. Но, по мнению премьер-министра, покупатель имеет право знать состав приобретаемого продукта, в то время как производитель указывает на упаковке не весь состав.