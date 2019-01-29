Молочные продукты с растительными жирами разделят на полках магазинов

Как сообщает телеканал “360”, также на полках магазинов появится информация о наличие растительных жиров в продукции. Соответствующее заявление Медведев огласил в ходе совещания по вопросам подготовки государственной программы РФ по комплексному развитию сельских территорий.
Премьер-министр отметил, что постановление вступят в силу с 1 июля 2019 года. Таким образом, у магазинов будет время подготовится к нововведениям.
Медведев подчеркнул, что популярность растительных жиров в современном производстве молочных продуктов обусловлена низкой себестоимостью и высоким сроком хранения. Но, по мнению премьер-министра, покупатель имеет право знать состав приобретаемого продукта, в то время как производитель указывает на упаковке не весь состав.
Кроме того, медведев отметил, что раздельная выкладка пойдет на пользу обеим сторонам. Покупатель будет осведомлен о наличии растительных жиров, а к продукци будет привлечено больше внимания.