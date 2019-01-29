Осужденный из колонии в Таганроге пытался заказать убийство свидетеля

Posted 29 января 2019, 10:40
Published 29 января 2019, 10:40
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Мужчину осудили за совершение особо тяжких преступлений. Из колонии он попытался организовать убийство мужчины, который до этого выступал свидетелем", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант обратился к жителю Ростова и предложил ему 400 тысяч рублей. По замыслу, убийство должно было напоминать несчастный случай.
Ростовчанин изначально согласился, но после обратился в полицию и все рассказал. Тогда сотрудники инсценировали преступление.
Полицейские подготовили снимок жертвы с нанесенным гримом, имитирующим повреждения, полученные при падении с высоты. По факту произошедшего завели уголовное дело.
Теперь 39-летнему организатору грозит пожизненное заключение.