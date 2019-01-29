Программа России по изучению Луны начнется в 2021 году

Как сообщает телеканал “360”, на первом этапе планируется использовать автоматические аппараты; на второв уже будут реализованы пилотируемые полеты. Зеленый отмечает, что на разведку в предположительных местах посадки, будут отправлены автоматы.
Разработкой аппаратов занимаются специалисты НПО имени Лавочкина. Зеленый отмечает, что работа дается нелегко, но разработка должна завершиться вовремя. По его словам, “Луна-26” будет готова к 2023 году, “Луна-27” - в 2024 году, “Луна-28” - в 2025-2026 годах. Первые три аппарата входят в Федеральную космическую программу.
Аппарат “Луна-28” займется возвращением криогенного грунта, - отметил Зеленый, - в таком грунте будут сохранены все летучие вещества. Планируется, что в этой миссии также будет участвовать Европейское космическое агентство (ESA), которое поставит несколько систем, в числе которых аппаратура для криогенного бурения.
Ученый подчеркнул, что, на данный момент, Россия и Китай находится на стадии переговоров по вопросу задействования “Луны-26” в качестве ретранслятора для лунных посадочных станций КНР. Согласно китайской лунной программе, аппарат “Чанъэ-4” планирует приземление на спутнике, а “Чанъэ-5” и “Чанъэ-6” доставят лунный грунт. Кроме того в планах Китая реализовать пилотируемый полет на Луну и возвести там к 2050 году базу.