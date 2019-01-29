Программа России по изучению Луны начнется в 2021 году

Ученый подчеркнул, что, на данный момент, Россия и Китай находится на стадии переговоров по вопросу задействования “Луны-26” в качестве ретранслятора для лунных посадочных станций КНР. Согласно китайской лунной программе, аппарат “Чанъэ-4” планирует приземление на спутнике, а “Чанъэ-5” и “Чанъэ-6” доставят лунный грунт. Кроме того в планах Китая реализовать пилотируемый полет на Луну и возвести там к 2050 году базу.