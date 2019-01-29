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Социальные объекты в Урдоме остались без электричества

29 января 2019, 18:57
Фото: pixabay.com
В поселке Урдома Ленского района Архангельской области двадцать девятого января состоялась встреча сторонников приоритетного межрегионального проекта «Экотехнопарк «Шиес» с инвесторами, проектантами и представителями областного правительства.

Отмечается, что выступавшие пришли к единому мнению относительно экотехнопарка «Шиес» как положительного фактора для региональной экономики. Первостепенно, такое решение будет полезно для самих жителей Архангельской области. Вместе с тем, обсуждался и вопрос ангажированности противников строительства.

Таким образом, встреча явилась наглядным примером тому, что «Технопарк» готов к открытому общению с местными жителями, намерен действовать публично и конструктивно. Однако встреча не обошлась и без провокаций противников проекта, которые пытались сорвать мероприятие отключением электричества в поселке. По этой причине обесточенными остались больница, школа, детский сад и другие социальные объекты, в том числе и жилой сектор.

Представитель инвестора, заместитель генерального директора ООО "Технопарк" Денис Синельников отметил, что экотехнопарк «Шиес» представляет собой современный высокотехнологичный объект нового поколения по обращению с ТКО. Его открытие обеспечит региону инвестиции и существенное количество новых рабочих мест. В соответствии с планом, только в Ленском районе инвестор намерен обеспечить работой до пятисот сотрудников предприятия со средней заработной платой в районе сорок четыре тысячи рублей, что намного превышает показатели по району в среднем. Кроме того, инвестор планирует мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией объектов инфраструктуры, ЖКХ и медицинского обслуживания окружающих населенных пунктов.

«Новые известия» пишут, что в целом инвестиции в социально-экономическое развитие Архангельской области в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Архангельской области составят шесть миллиардов рублей в течение трех лет, в том числе для Ленского района – полтора миллиарда. Все представленные цифры закреплены документально.

Заместитель генерального директора АО "Мосводоканал НИИпроект” Георгий Перельштейн отметил беспрепятственность в реализации проекта.

В Урдоме также выступил министр природных ресурсов и ЛПК правительства Архангельской области Александр Ерулик, который отметил готовность региона перейти к цивилизованному сбору и утилизации отходов, рекультивации несанкционированных свалок, отравляющих грунтовые воды.

Жители Поморья приходят к пониманию того факта, что экотехнопарк «Шиес» – концептуально новый высокотехнологичный объект по обращению с ТКО. Наряду с тем, ООО «Технопарк» и правительство Архангельской области преследуют единую цель: сохранить в целости для потомков окружающую среду на уникальной в плане экологии территории.

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