Социальные объекты в Урдоме остались без электричества

Представитель инвестора, заместитель генерального директора ООО "Технопарк" Денис Синельников отметил, что экотехнопарк «Шиес» представляет собой современный высокотехнологичный объект нового поколения по обращению с ТКО. Его открытие обеспечит региону инвестиции и существенное количество новых рабочих мест. В соответствии с планом, только в Ленском районе инвестор намерен обеспечить работой до пятисот сотрудников предприятия со средней заработной платой в районе сорок четыре тысячи рублей, что намного превышает показатели по району в среднем. Кроме того, инвестор планирует мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией объектов инфраструктуры, ЖКХ и медицинского обслуживания окружающих населенных пунктов.