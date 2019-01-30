Ростов попал в пятерку самых шумных городов России

Posted 30 января 2019, 08:20
Published 30 января 2019, 08:20
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Городом, в котором проблема транспортного шума стоит острее всего, оказалась Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск, Ростов - пятый.
Отмечается, что транспортный шум негативно действует не только на нервно-психическое состояние человека, но и на систему кровообращения.
Напомним, согласно исследованию Гринпис, уровень концентрации азота в воздухе в Ростове не превышает допустимый.
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