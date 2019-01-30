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Posted 30 января 2019, 08:20

Published 30 января 2019, 08:20

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ростов попал в пятерку самых шумных городов России

30 января 2019, 08:20
Ростов-на-Дону попал в число самых шумных городов России, сообщил портал RT.

Городом, в котором проблема транспортного шума стоит острее всего, оказалась Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск, Ростов - пятый.

Отмечается, что транспортный шум негативно действует не только на нервно-психическое состояние человека, но и на систему кровообращения.

Напомним, согласно исследованию Гринпис, уровень концентрации азота в воздухе в Ростове не превышает допустимый.

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