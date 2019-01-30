Угон машины в Ростове раскрыли по записям с камер

Posted 30 января 2019, 12:29
Published 30 января 2019, 12:29
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В полицию обратился мужчина и рассказал об угоне транспорта. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемый вышел из магазина и увидел открытую LADA Priora. Он воспользовался оставленными ключами зажигания и уехал.
"Автомобиль обнаружили в Первомайском районе. Подозреваемым оказался 30-летний житель Кубани", - сказано в сообщении.
Ранее мужчина был судим за угон и кражу. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание - шесть лет колонии.
Сейчас фигурант находится под стражей.