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Posted 30 января 2019, 12:29

Published 30 января 2019, 12:29

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Угон машины в Ростове раскрыли по записям с камер

30 января 2019, 12:29
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который угнал машину возле магазина, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился мужчина и рассказал об угоне транспорта. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемый вышел из магазина и увидел открытую LADA Priora. Он воспользовался оставленными ключами зажигания и уехал.

"Автомобиль обнаружили в Первомайском районе. Подозреваемым оказался 30-летний житель Кубани", - сказано в сообщении.

Ранее мужчина был судим за угон и кражу. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание - шесть лет колонии.

Сейчас фигурант находится под стражей.

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