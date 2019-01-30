Угон машины в Ростове раскрыли по записям с камер

В полицию обратился мужчина и рассказал об угоне транспорта. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемый вышел из магазина и увидел открытую LADA Priora. Он воспользовался оставленными ключами зажигания и уехал.