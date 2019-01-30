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Posted 30 января 2019, 10:41

Published 30 января 2019, 10:41

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Жителей Ростовской области попросили не паниковать из-за угрозы взрывов

30 января 2019, 10:41
Жителей Ростовской области призвали не нагнетать панику и не распространять ложную информацию, связанную в сообщениями о минировании школ, рассказали в правительстве региона.

В последнее время в регионе участились случаи недостоверных сообщений о минировании. Все эти угрозы не находят подтверждений, каждая из них тщательно проверяется.

В среду в Шахтах появилась информация, что в четырех школах находятся бомбы. Учеников и персонал эвакуировали, угрозы для населения нет.

"Не следует распространять непроверенную информацию по этому поводу. Стоит помнить, что ложное сообщение о бомбе влечет уголовную ответственность", - сказано в сообщении.

Ранее власти Шахт сообщили, что в городе закрыли все школы.

#Общество#Новости
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