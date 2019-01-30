Жителей Ростовской области попросили не паниковать из-за угрозы взрывов

Posted 30 января 2019, 10:41
Published 30 января 2019, 10:41
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В последнее время в регионе участились случаи недостоверных сообщений о минировании. Все эти угрозы не находят подтверждений, каждая из них тщательно проверяется.
В среду в Шахтах появилась информация, что в четырех школах находятся бомбы. Учеников и персонал эвакуировали, угрозы для населения нет.
"Не следует распространять непроверенную информацию по этому поводу. Стоит помнить, что ложное сообщение о бомбе влечет уголовную ответственность", - сказано в сообщении.