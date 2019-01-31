Фонд капитального ремонта заменил трубопровод после жалоб жильцов дома в Ростове

Так, в адрес Госжилинспекции поступила жалоба жителей одного из домов, расположенного на проспекте Ворошиловский в Ростове. Люди пожаловались на качество выполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.