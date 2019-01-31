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Posted 31 января 2019, 13:08

Published 31 января 2019, 13:08

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Фонд капитального ремонта заменил трубопровод после жалоб жильцов дома в Ростове

31 января 2019, 13:08
НКО "Фонд капитального ремонта" заменил часть трубопровода горячего водоснабжения после предписания Госжилинспекции, говорится в сообщении ведомства.

Так, в адрес Госжилинспекции поступила жалоба жителей одного из домов, расположенного на проспекте Ворошиловский в Ростове. Люди пожаловались на качество выполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Внеплановая выездная проверка НКО "Фонд капитального ремонта" показала, что организация не заменила часть трубопровода горячего водоснабжения и отопления в трех квартирах.

"Для устранения нарушений НКО "Фонд капитального ремонта" было выдано предписание, которое в настоящее время исполнено", - отмечается в сообщении.

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