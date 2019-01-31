Фонд капитального ремонта заменил трубопровод после жалоб жильцов дома в Ростове

Posted 31 января 2019, 13:08
Published 31 января 2019, 13:08
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Так, в адрес Госжилинспекции поступила жалоба жителей одного из домов, расположенного на проспекте Ворошиловский в Ростове. Люди пожаловались на качество выполнения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Внеплановая выездная проверка НКО "Фонд капитального ремонта" показала, что организация не заменила часть трубопровода горячего водоснабжения и отопления в трех квартирах.
"Для устранения нарушений НКО "Фонд капитального ремонта" было выдано предписание, которое в настоящее время исполнено", - отмечается в сообщении.
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