Брошенному в ветлечебнице коту Барсику ищут новых хозяев в Ростове

Posted 1 февраля 2019, 10:04
Published 1 февраля 2019, 10:04
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Заболевшего кота привезли в лечебницу хозяева, оплатили стационар на три дня, но так и не вернулись за своим питомцем. На звонки ветеринаров бывшие хозяева не отвечают.
Отмечается, что после лечения Барсик абсолютно здоров, ему около трех лет, он ласковый, общительный и неконфликтный кот. Желающие забрать Барсика домой могут обращаться в государственную ветлечебницу по Брестской.
Напомним, астраханской кошке Маше с пулей под сердцем ищут хозяев в Краснодаре.
р3