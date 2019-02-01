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Posted 1 февраля 2019, 10:04

Published 1 февраля 2019, 10:04

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Брошенному в ветлечебнице коту Барсику ищут новых хозяев в Ростове

1 февраля 2019, 10:04
В Ростове-на Дону ищут новых хозяев брошенному в ветлечебнице коту Барсику, сообщила городская СББЖ.

Заболевшего кота привезли в лечебницу хозяева, оплатили стационар на три дня, но так и не вернулись за своим питомцем. На звонки ветеринаров бывшие хозяева не отвечают.

Отмечается, что после лечения Барсик абсолютно здоров, ему около трех лет, он ласковый, общительный и неконфликтный кот. Желающие забрать Барсика домой могут обращаться в государственную ветлечебницу по Брестской.

Напомним, астраханской кошке Маше с пулей под сердцем ищут хозяев в Краснодаре.

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#Общество#Новости
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