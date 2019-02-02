Развитие поликлиники в "Суворовском" в Ростове будет продолжено - глава города

"На обустройство здания и оснащение двух филиалов мы потратили порядка 32 миллионов рублей. Я задавал лично всем врачам вопрос: всего ли хватает для того, чтобы полноценно оказывать услуги? Люди меня заверили, что всего достаточно, поликлиника оснащена всем необходимым, но наша задача дальше думать о закупке нового оборудования, так как текущую потребность в услугах мы закрываем, но надо думать и на будущее", - подчеркнул Кушнарев.