Развитие поликлиники в "Суворовском" в Ростове будет продолжено - глава города

В субботу, 2 февраля, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев во время рабочей поездки посетил поликлинику в микрорайоне «Суворовский», которая включает в себя детское отделение (филиал городской детской поликлиники №18) и взрослое (филиал 41-й поликлиники). Медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в сутки.
"Я увидел сегодня самое главное, что поликлиника функционирует в полном объеме, и жители «Суворовского» теперь могут полноценно получать услуги в своем микрорайоне, а не ездить каждый раз в центр. Также меня радует, что многие специалисты этого учреждения проживают непосредственно в микрорайоне, и это была одна из задач – обеспечить и наличие услуг, и привлечь работников. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении", - сообщил Кушнарев.
В филиале детской поликлиники №18 предусмотрена работа участковых врачей-педиатров, врачей ультразвуковой диагностики, кабинета медицинской неотложной помощи, пункта забора анализов, процедурного, прививочного, массажного и физиопроцедурного кабинетов.
"В детском отделении особенная маршрутизация для детей, то есть они смогут найти свой кабинет по ярким полоскам, которые расположены на стенах. Например, мама с ребенком пришли на прививку в кабинет №7, ищут цвет, который соответствует этому номеру – сиреневый, и мультик – Том и Джерри, и теперь маленький пациент, даже без помощи родителей, сможет прийти к нужному кабинету. В учреждении установлен широкоформатный монитор с трансляцией мультфильмов, оборудован детский уголок с развивающими играми", - рассказал главный врач городской детской поликлиники №18 Артем Левчин.
Он также подчеркнул, что в будущем планируется работа специалистов узкой направленности, например, аллергологи, гастроэнтерологи, кардиологи. Филиал взрослой поликлиники рассчитан на 70 посещений в смену, это порядка 5 тысяч посещений в течение года. Здесь работают 9 врачей и 10 медицинских сестер.
Филиал включает в себя 12 кабинетов приема. Предусмотрена работа терапевтов-участковых, акушеров-гинекологов, хирурга, кардиолога, офтальмолога, врача ультразвуковой диагностики, врача функциональной диагностики, а также работа процедурного и физиотерапевтического кабинетов.
"На обустройство здания и оснащение двух филиалов мы потратили порядка 32 миллионов рублей. Я задавал лично всем врачам вопрос: всего ли хватает для того, чтобы полноценно оказывать услуги? Люди меня заверили, что всего достаточно, поликлиника оснащена всем необходимым, но наша задача дальше думать о закупке нового оборудования, так как текущую потребность в услугах мы закрываем, но надо думать и на будущее", - подчеркнул Кушнарев.
После осмотра медицинского учреждения глава города сообщил, что в ближайшее время будет проработан вопрос по транспортному обеспечению.
«Здесь необходимо будет сделать остановку в районе поликлиники, чтобы людям удобно было сюда добираться», - рассказал Виталий Кушнарев.