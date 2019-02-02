Средняя стоимость квадратного метра жилья в Ростовской области выросла на 2,6%

Posted 2 февраля 2019, 14:06
Published 2 февраля 2019, 14:06
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По сравнению с данными за аналогичный период 2017 года, цена квадратного метра в регионе выросла на 2,6%.
Всего за 9 месяцев в Ростовской области было введено в эксплуатацию 795,3 тысячи квадратных метров стандартного жилья. К этой категории относится жилье экономического класса, параметры которого определены Федеральным законом №506-ФЗ.
При этом планируемый региональными властями объем ввода жилья за данный период составил 780 тысяч квадратных метров, а на конец года этот показатель должен достигать 1,3 миллиона квадратных метров.
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