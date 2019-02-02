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Posted 2 февраля 2019, 14:06

Published 2 февраля 2019, 14:06

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Ростовской области выросла на 2,6%

2 февраля 2019, 14:06
Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке в Ростовской области составила по итогам 9 месяцев 2018 года 49777 рублей, говорится в отчете мониторинга показателей, определенных майскими Указами Президента РФ, опубликованном на сайте регионального правительства.

По сравнению с данными за аналогичный период 2017 года, цена квадратного метра в регионе выросла на 2,6%.

Всего за 9 месяцев в Ростовской области было введено в эксплуатацию 795,3 тысячи квадратных метров стандартного жилья. К этой категории относится жилье экономического класса, параметры которого определены Федеральным законом №506-ФЗ.

При этом планируемый региональными властями объем ввода жилья за данный период составил 780 тысяч квадратных метров, а на конец года этот показатель должен достигать 1,3 миллиона квадратных метров.

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#Экономика#Новости
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