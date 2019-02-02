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Posted 2 февраля 2019, 08:58

Published 2 февраля 2019, 08:58

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

"Запорожец" подарил дворовому псу житель Астрахани

2 февраля 2019, 08:58
В Астрахани мужчина поселил дворового пса в "Запорожце" из-за запрета жены заводить собаку в квартире, сообщается в соцсети.

Как рассказал сам мужчина, он всю жизнь прожил в сельской местности, в город переехали по настоянию жены в преклонном возрасте. На новом месте мужчине не хватало животных и общения с друзьями.

Новым другом стал пес, проживающий во дворе многоквартирного дома несколько лет. Джек был обычным беспородным псом, но поразил мужчину дружелюбием и интеллектом. Как пишет автор истории, "об него терлись кошки, на нем спокойно сидели голуби, он жил по какому-то строгому расписанию".

Мужчина поселил пса в своем стареньком "Запорожце", последний сразу освоился и чувствует в авто себя хозяином - сам открывает двери, всегда лежит на переднем сиденье и не любит у себя гостей.

Отмечается, что все довольны, кроме супруги рассказчика, лишившейся пусть старой, но машины.

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