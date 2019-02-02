"Запорожец" подарил дворовому псу житель Астрахани

Новым другом стал пес, проживающий во дворе многоквартирного дома несколько лет. Джек был обычным беспородным псом, но поразил мужчину дружелюбием и интеллектом. Как пишет автор истории, "об него терлись кошки, на нем спокойно сидели голуби, он жил по какому-то строгому расписанию".