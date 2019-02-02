"Запорожец" подарил дворовому псу житель Астрахани

Posted 2 февраля 2019, 08:58
Published 2 февраля 2019, 08:58
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Как рассказал сам мужчина, он всю жизнь прожил в сельской местности, в город переехали по настоянию жены в преклонном возрасте. На новом месте мужчине не хватало животных и общения с друзьями.
Новым другом стал пес, проживающий во дворе многоквартирного дома несколько лет. Джек был обычным беспородным псом, но поразил мужчину дружелюбием и интеллектом. Как пишет автор истории, "об него терлись кошки, на нем спокойно сидели голуби, он жил по какому-то строгому расписанию".
Мужчина поселил пса в своем стареньком "Запорожце", последний сразу освоился и чувствует в авто себя хозяином - сам открывает двери, всегда лежит на переднем сиденье и не любит у себя гостей.
Отмечается, что все довольны, кроме супруги рассказчика, лишившейся пусть старой, но машины.
р3