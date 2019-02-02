Железный болт нашел ростовчанин в купленной колбасе

Житель Ростова-на-Дону приобрел в магазине колбасу и обнаружил в ней инородный предмет, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

"Вот такая интересная находка в колбасе из магазина "Магнит". Он располагается на Шаумяна", - сказано в сообщении. Автор публикации разместил фото, на котором показал колбасу "Варшавскую". Внутри виден железный болт. Некоторые пользователи с юмором отнеслись к этой ситуации. "Купи 10 палок колбасы и собери конвейерную линию", - написал один из горожан. Другие пошутили, что болт может пригодиться в хозяйстве.