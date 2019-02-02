rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2019, 18:32

Published 2 февраля 2019, 18:32

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Железный болт нашел ростовчанин в купленной колбасе

2 февраля 2019, 18:32
Житель Ростова-на-Дону приобрел в магазине колбасу и обнаружил в ней инородный предмет, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

"Вот такая интересная находка в колбасе из магазина "Магнит". Он располагается на Шаумяна", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором показал колбасу "Варшавскую". Внутри виден железный болт.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к этой ситуации. "Купи 10 палок колбасы и собери конвейерную линию", - написал один из горожан.

Другие пошутили, что болт может пригодиться в хозяйстве.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика