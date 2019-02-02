Железный болт нашел ростовчанин в купленной колбасе

Posted 2 февраля 2019, 18:32
Published 2 февраля 2019, 18:32
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Вот такая интересная находка в колбасе из магазина "Магнит". Он располагается на Шаумяна", - сказано в сообщении.
Автор публикации разместил фото, на котором показал колбасу "Варшавскую". Внутри виден железный болт.
Некоторые пользователи с юмором отнеслись к этой ситуации. "Купи 10 палок колбасы и собери конвейерную линию", - написал один из горожан.
Другие пошутили, что болт может пригодиться в хозяйстве.