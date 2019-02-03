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Posted 3 февраля 2019, 06:01

Published 3 февраля 2019, 06:01

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовский рэпер Баста выразил соболезнования из-за смерти Дэцла

3 февраля 2019, 06:01
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону выразил слова соболезнования из-за смерти музыканта Кирилла Толмацкого, известного, как Дэцл, сообщается в Instagram исполнителя.

"Выражаю соболезнования родным и близким Кирилла. Хоть у нас и были конфликт и разногласия, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье", - написал Баста.

Многие пользователи в комментариях также выразили соболезнования семье Дэцла.

Напомним, в воскресенье утром отец Кирилла Александр Толмацкий написал в соцсетях, что его сын умер. Баста в последнее время конфликтовал с Дэцлом, отношения они выясняли через суд.

Суд обязал Вакуленко выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях Дэцла в размере 350 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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