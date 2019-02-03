Ростовский рэпер Баста выразил соболезнования из-за смерти Дэцла

Posted 3 февраля 2019, 06:01
Published 3 февраля 2019, 06:01
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Выражаю соболезнования родным и близким Кирилла. Хоть у нас и были конфликт и разногласия, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье", - написал Баста.
Многие пользователи в комментариях также выразили соболезнования семье Дэцла.
Напомним, в воскресенье утром отец Кирилла Александр Толмацкий написал в соцсетях, что его сын умер. Баста в последнее время конфликтовал с Дэцлом, отношения они выясняли через суд.
Суд обязал Вакуленко выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях Дэцла в размере 350 тысяч рублей.