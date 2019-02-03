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В Крыму задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца

3 февраля 2019, 18:38
Фото: pxhere.com
В Ялте задержали находящегося в федеральном розыске 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автомобиль, в котором в качестве пассажира находился задержанный, остановили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности в городе.

При себе у мужчины находились 9 пакетиков с порошком, который, как сообщил сам задержанный, является наркотиком, известным как "соль". Мужчина намеревался сбыть наркотики на территории Ялты. Также в машине нашли электронные весы и трубку с остатками коричневого вещества.

Позже выяснилось, что мужчина уже находится в федеральном розыске. При этом задержанный нигде не работал и жил на вырученные от продажи наркотиков деньги.

Отмечается, что мужчину арестовали, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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