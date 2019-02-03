В Крыму задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца

При себе у мужчины находились 9 пакетиков с порошком, который, как сообщил сам задержанный, является наркотиком, известным как "соль". Мужчина намеревался сбыть наркотики на территории Ялты. Также в машине нашли электронные весы и трубку с остатками коричневого вещества.