В Ростовской области число проверок бизнеса сократилось на 12%

По сравнению с 2017 годом число проверок бизнеса сократилось на 12%. При этом количество плановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уменьшилось на 36%, число внеплановых – на 10%.
Всего в настоящее время в области осуществляется 14 видов контроля органами исполнительной власти и 18 видов государственного надзора.
На муниципальном уровне также снизилось число проверок. Всего за минувший год их было проведено 1139 раз, что на 24% меньше, чем в 2017 году.
Кроме того, количество предупреждений, выносимых региональными контролерами вместо штрафов, увеличилось вдвое. Органы государственного пожарного надзора увеличили этот показатель на 39%. А из общего числа вынесенных Роспотребнадзором постановлений о назначении административного взыскания в 709 случаях нарушители законодательства были предупреждены.
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