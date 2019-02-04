Житель Владивостока совершил кражу на новогоднем корпоративе

Газета «Известия» пишет, что согласно следственной версии, кража произошла в ночь на 27 декабря в одном из известных клубов города. Отмечается, что гости отказались от услуг гардеробщика, поскольку заведение было полностью арендовано для новогоднего корпоратива. В ходе вечеринки доступ к помещению гардероба был свободный, чем и воспользовался злоумышленник. Он похитил две женские шубы своих коллег общей стоимостью более ста тридцати восьми тысяч рублей. Похищенные вещи были вынесены из клуба и спрятаны.