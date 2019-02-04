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Житель Владивостока совершил кражу на новогоднем корпоративе

4 февраля 2019, 09:57
Фото: pixabay.com
Во Владивостоке мужчину будут судить за кражу двух шуб своих коллег на новогоднем корпоративе.

Газета «Известия» пишет, что согласно следственной версии, кража произошла в ночь на 27 декабря в одном из известных клубов города. Отмечается, что гости отказались от услуг гардеробщика, поскольку заведение было полностью арендовано для новогоднего корпоратива. В ходе вечеринки доступ к помещению гардероба был свободный, чем и воспользовался злоумышленник. Он похитил две женские шубы своих коллег общей стоимостью более ста тридцати восьми тысяч рублей. Похищенные вещи были вынесены из клуба и спрятаны.

Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока.

#Новости#Происшествия
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