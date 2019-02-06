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Posted 6 февраля 2019, 12:22

Published 6 февраля 2019, 12:22

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Голубев объяснил продажу акций ФК "Ростов"

6 февраля 2019, 12:22
Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал тему с реализацией акций футбольного клуба "Ростов", губернатор дал объяснения в эфире одного из каналов.

У Голубева спросили, для чего нужна была продажа акций и как это может отразиться на команде. По словам главы региона, он хочет, чтобы клуб стал более финансово устойчивым.

"Я очень надеюсь, что государственно-частное партнерство поможет решить ряд проблем "Ростова". Тогда команда и дальше сможет нас радовать", - уточнил губернатор.

Он добавил, что 51% акций остались у правительства, в частные руки попали 43,2%.

#Экономика#Новости
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