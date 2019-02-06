Голубев объяснил продажу акций ФК "Ростов"

Posted 6 февраля 2019, 12:22
Published 6 февраля 2019, 12:22
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
У Голубева спросили, для чего нужна была продажа акций и как это может отразиться на команде. По словам главы региона, он хочет, чтобы клуб стал более финансово устойчивым.
"Я очень надеюсь, что государственно-частное партнерство поможет решить ряд проблем "Ростова". Тогда команда и дальше сможет нас радовать", - уточнил губернатор.
Он добавил, что 51% акций остались у правительства, в частные руки попали 43,2%.