Во дворах многоэтажек на Военведе в Ростове некому чистить ливневку

Posted 6 февраля 2019, 08:47
Published 6 февраля 2019, 08:47
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Часть территории в квадрате Оганова-Авиамоторный-Тульская находится на балансе министерства обороны России, часть на балансе города, часть, в том числе внутриквартальная, закреплена за собственниками близлежащих многоквартирных домов.
В итоге ливневую канализацию не могут чистить ни город, ни "Водоканал", по причине отсутствия правовых оснований. Не лучше ситуация и с состоянием дворов - детские площадки поломаны, асфальт разбит, мусорных контейнеров нет.
При этом жильцы не хотят восстанавливать асфальт за свои средства, а прав проводить ремонт у властей нет.