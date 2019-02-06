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Posted 6 февраля 2019, 08:47

Published 6 февраля 2019, 08:47

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Во дворах многоэтажек на Военведе в Ростове некому чистить ливневку

6 февраля 2019, 08:47
Территории микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону остались бесхозными, следует из сообщения регионального Законодательного собрания.

Часть территории в квадрате Оганова-Авиамоторный-Тульская находится на балансе министерства обороны России, часть на балансе города, часть, в том числе внутриквартальная, закреплена за собственниками близлежащих многоквартирных домов.

В итоге ливневую канализацию не могут чистить ни город, ни "Водоканал", по причине отсутствия правовых оснований. Не лучше ситуация и с состоянием дворов - детские площадки поломаны, асфальт разбит, мусорных контейнеров нет.

При этом жильцы не хотят восстанавливать асфальт за свои средства, а прав проводить ремонт у властей нет.

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