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Posted 8 февраля 2019, 13:58

Published 8 февраля 2019, 13:58

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Авторы лучших сервисов на платформе VK Apps получат от соцсети 2 млн руб

8 февраля 2019, 13:58
Социальная сеть "ВКонтакте" выплатит два миллиона рублей авторам лучших сервисов на платформе VK Apps, сообщила пресс-служба компании.

В конкурсе участвовали 55 претендентов, выбрали 10 лучших. Победители номинаций получат по 300 тысяч рублей, занявшие второе место - по 100 тысяч на рекламу, призовой фонд оставил два миллиона рублей.

На конкурс принимали заявки от сервисов любой направленности, жюри и пользователи оценивали оригинальность и востребованность идеи, продуманность сервиса, его техническая реализация и дизайн.

Победителями стали сервис по поиску горящих туров TourGlobal, интерактивная карта с фотографиями пользователей "ВКонтакте" "Фото на карте", сервис "Знакомства" и сервис по управлению беседами "Чат-Менеджер".

Лучшим в номинации "Выбор пользователей" стал сервис по анализу и рекомендациям по улучшению сообществ "SMM Анализ".

#Технологии#Новости
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