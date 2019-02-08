Авторы лучших сервисов на платформе VK Apps получат от соцсети 2 млн руб

Posted 8 февраля 2019, 13:58
Published 8 февраля 2019, 13:58
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
В конкурсе участвовали 55 претендентов, выбрали 10 лучших. Победители номинаций получат по 300 тысяч рублей, занявшие второе место - по 100 тысяч на рекламу, призовой фонд оставил два миллиона рублей.
На конкурс принимали заявки от сервисов любой направленности, жюри и пользователи оценивали оригинальность и востребованность идеи, продуманность сервиса, его техническая реализация и дизайн.
Победителями стали сервис по поиску горящих туров TourGlobal, интерактивная карта с фотографиями пользователей "ВКонтакте" "Фото на карте", сервис "Знакомства" и сервис по управлению беседами "Чат-Менеджер".
Лучшим в номинации "Выбор пользователей" стал сервис по анализу и рекомендациям по улучшению сообществ "SMM Анализ".