На число наркоманов может влиять хорошая работа наркодиспансеров Дона — Минздрав

"Надо смотреть, кто выявляют наркозависимых и как. В этих городах сильное подразделение областного наркодиспансера, которое активно работает. И администрации этих территорий могут не приукрашивать действительность", - рассказала министр.
Она отметила, что существуют разные варианты определения проблемных территорий. "В работе мы ориентируемся на угольные территории и на Новочеркасск, который выглядит не очень хорошо в этом плане. В районах случаев поменьше, но не факт, что это действительно так. Мы видим только верхушку айсберга", - добавила Быковская.
В 2018 году областной наркослужбой было зарегистрировано почти шесть тысяч человек с различными наркологическими расстройствами, что на 4% меньше в сравнении с прошлым годом.