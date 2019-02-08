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На число наркоманов может влиять хорошая работа наркодиспансеров Дона — Минздрав

8 февраля 2019, 15:25
Фото: Artem/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В проблемных территориях - Шахтах, Новошахтинске, Гуково, Новочеркасске - может быть много зарегистрированных случаев наркомании из-за активной работы наркодиспансеров или того, что администрации территорий не приукрашивают действительность, считает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.​

"Надо смотреть, кто выявляют наркозависимых и как. В этих городах сильное подразделение областного наркодиспансера, которое активно работает. И администрации этих территорий могут не приукрашивать действительность", - рассказала министр.​

Она отметила, что существуют разные варианты определения проблемных территорий. "В работе мы ориентируемся на угольные территории и на Новочеркасск, который выглядит не очень хорошо в этом плане. В районах случаев поменьше, но не факт, что это действительно так. Мы видим только верхушку айсберга", - добавила Быковская.​

В 2018 году областной наркослужбой было зарегистрировано почти шесть тысяч человек с различными наркологическими расстройствами, что на 4% меньше в сравнении с прошлым годом.​

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