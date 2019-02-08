На число наркоманов может влиять хорошая работа наркодиспансеров Дона — Минздрав

Она отметила, что существуют разные варианты определения проблемных территорий. "В работе мы ориентируемся на угольные территории и на Новочеркасск, который выглядит не очень хорошо в этом плане. В районах случаев поменьше, но не факт, что это действительно так. Мы видим только верхушку айсберга", - добавила Быковская.​