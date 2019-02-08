В Ростовской области число наркоманов, принимающих "синтетику", выросло на треть

По мнению спикера, критичен другой момент: из тех, кто стал на учет в 2018 году, на 30% больше принимающих синтетические дизайнерские наркотики. "И на 60% больше, чем в 2016 году. Из-за опасности этих наркотиков, часто это люди, инфицированные ВИЧ, зараженные гепатитом В и С, а иногда всем вместе", - добавила она.​