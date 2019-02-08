В Ростовской области число наркоманов, принимающих "синтетику", выросло на треть

Posted 8 февраля 2019, 14:33
Published 8 февраля 2019, 14:33
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
"За последнее время произошло снижение количества людей, стоящих на учете на 14-20%. Это люди, которые страдают наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией", - сообщила Малышко. Основная масса, 72% или 58 тысяч человек, болеет хроническим алкоголизмом. "От наркомании страдают 13 тысяч", - добавила специалист.
По словам нарколога, возраст зависимых сдвигается, но всплеска среди детей нет. "На четыре ребенка по области больше, чем в прошлом году, но это не критично", - считает Малышко.
По мнению спикера, критичен другой момент: из тех, кто стал на учет в 2018 году, на 30% больше принимающих синтетические дизайнерские наркотики. "И на 60% больше, чем в 2016 году. Из-за опасности этих наркотиков, часто это люди, инфицированные ВИЧ, зараженные гепатитом В и С, а иногда всем вместе", - добавила она.
Кроме того, по словам врача, зависимые употребляют незапрещенные препараты в качестве наркотиков. "Умы находят новые препараты, о которых мы не предполагали, что они могут в нетерапевтических дозах оказывать такие эффекты. Там-то и в инструкции этого не написано", - заключила спикер.
Министр здравоохранения Ростовской области отметила, что обществу стоит бороться с причиной зависимости, сформировать у детей, у их родителей стремление к здоровому образу жизни.
"Часто родители, если видят в поведении ребёнка что-то странное, пытаются справиться сами, потому что бояться получить негативную социальную оценку: "Что скажут обо мне люди?", - добавила Быковская. По её мнению, если возникла проблема, то надо сразу идти к докторам, учителям и другим специалистам, а не бояться общественного осуждения.