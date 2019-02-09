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Благодаря работе МВД в аптеках Ростова нельзя купить обезболивающие — Минздрав

9 февраля 2019, 09:03
Фото: Shutterstock.com
Препараты, которые выписываются по рецепту врача, практически нельзя купить в частных аптеках Ростова благодаря рейдам МВД, следует из слов министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской на пресс-конференции в пятницу. ​

Одна из журналисток спросила у министра, почему в трех аптеках из четырех ей не продали обезболивающие лекарства "Нимесил" и "Кеторол", когда у девушки болел зуб. Фармацевты, по ее словам, аргументировали это тем, что по аптечным пунктам прошли рейды, их оштрафовали. "При этом две недели назад таблетки продавали без проблем", - добавила журналистка.​

"Ни в одной из государственных аптек вы бы ни купили эти лекарства ни месяц, ни две недели назад. Но большая часть аптек - негосударственная, и контроль над ними осуществляется соответствующими органами", - отметила Быковская. Она выразила благодарность МВД Ростовской области за то, что оно активно проводит рейды и выявляет недобросовестных торговцев. "После того, как МВД выявляет нарушение, оно передает протокол в Росздравнадзор, и уже по решению суда принимается решение о наказании", - добавила министр.

По ее словам, "Нимесил" и "Кеторол" состоят в перечне препаратов, которые должны выписываться по рецепту врача. "Это сделано в том числе, потому что наркозависимые их используют не для лечения", - заключила Быковская.​

Она признала, что это может создавать проблемы для обычных людей. "Россия - одна из немногих стран мира, где продаются лекарства без рецепта врача. По большому счету, решать, что применять и в какой дозировке, должен доктор", - сообщила министр. Быковская отметила, что поэтому Россия приходит к продаже препаратов по рецепту, как в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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