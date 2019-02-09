Благодаря работе МВД в аптеках Ростова нельзя купить обезболивающие — Минздрав

"Ни в одной из государственных аптек вы бы ни купили эти лекарства ни месяц, ни две недели назад. Но большая часть аптек - негосударственная, и контроль над ними осуществляется соответствующими органами", - отметила Быковская. Она выразила благодарность МВД Ростовской области за то, что оно активно проводит рейды и выявляет недобросовестных торговцев. "После того, как МВД выявляет нарушение, оно передает протокол в Росздравнадзор, и уже по решению суда принимается решение о наказании", - добавила министр.