Полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЮФО стартовал в Ростове

Конкурс "Лидеры России" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, Высшей школой государственного управления РАНХиГС и администрацией президента. Абсолютно бесплатно управленцы до 50 лет могут получить в наставники лидеров бизнеса или госуправления, попасть в программу развития кадрового управленческого резерва и выиграть образовательный грант в размере одного миллиона рублей.
В этом году в полуфинал по ЮФО приглашены 328 конкурсантов из всех южных регионов. В окончательный список полуфиналистов этапа попали - 267 человек, из них 85 – из Ростовской области, опережает только Краснодарский край - 91 участник. По итогам дистанционного этапа в федеральные полуфиналы были приглашены 3294 конкурсанта. В числе полуфиналистов от Ростовской области больше всего представителей активно растущих отраслей промышленности, информационных технологий и образования, сферы услуг.
На церемонии открытия полуфинала присутствовали полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент РАНХиГС Владимир Мау, прошлогодний победитель конкурса Олег Салай, президент ПАО "ОАК", наставник конкурса Юрий Слюсарь.
"Мы уже второй раз проводим региональный этап конкурса в Ростовской области, и скажу откровенно – каждый раз испытываю волнение, потому что к нам приезжает молодое энергичное поколение людей, которое будет строить сегодняшний день и будущее нашей России. В декабре месяце в регионе была утверждена "Стратегия – 2030», и мы успели пригласить тех ,кто участвовал в первом конкурсе "Лидеры России", и они оказались не только в числе победителей, но и в числе участников подготовки этого документа", - рассказал Василий Голубев.
Он подчеркнул, что Ростовская область в прошлом году заняла пятое место среди регионов России по количеству финалистов конкурса ( в финальной части участвовало 13 представителей от региона – прим.ред.), и часть из них уже сегодня трудятся в самых разных сферах: советники губернатора региона, руководители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
"А что изменилось для нас, кто трудится сегодня: от власти региона до муниципалитета? Мы начали учиться и решили, что мы не должны отставать от лидеров. Сначала скептически все к этому относились, а потом поняли, что единственная цель, благодаря которой получится достичь желаемого результата – командность, способность каждого человека быть полезным", - сообщил Василий Голубев.
Очный региональный этап будет проходить до 11 февраля. В течение двух дней – 9 и 10 февраля – конкурсанты будут участвовать в оценочных мероприятиях, а 11 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. Финал конкурса пройдет 13-17 марта в Сочи.