Полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЮФО стартовал в Ростове

"Мы уже второй раз проводим региональный этап конкурса в Ростовской области, и скажу откровенно – каждый раз испытываю волнение, потому что к нам приезжает молодое энергичное поколение людей, которое будет строить сегодняшний день и будущее нашей России. В декабре месяце в регионе была утверждена "Стратегия – 2030», и мы успели пригласить тех ,кто участвовал в первом конкурсе "Лидеры России", и они оказались не только в числе победителей, но и в числе участников подготовки этого документа", - рассказал Василий Голубев.