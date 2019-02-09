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Расстрелявшего двух мужчин на улице в Ростове поймали благодаря плану «Перехват»

9 февраля 2019, 09:21
Фото: youtube.com
В Ростове-на-Дону задержан благодаря плану «Перехват» сотрудниками полиции 25-летний мужчина, предположительно, расстрелявший в четверг вечером двух мужчин, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

Возле кафе на улице Космонавтов около шести часов вечера 7 февраля произошел уличный конфликт между двумя группами. Драка перешла в перестрелку, в результате которой были ранены два человека. Пострадавших привезли в БСМП сами участники конфликта. Один из раненых - 40-летний мужчина - скончался, второму провели операцию. Подозреваемым оказался 25-летний местный житель.

«Мужчина был задержан полицейскими благодаря плану «Перехват»», - отметили в ведомстве.

У задержанного нашли оружие, из которого он стрелял. Ему грозит пожизненное заключение.

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