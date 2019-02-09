Расстрелявшего двух мужчин на улице в Ростове поймали благодаря плану «Перехват»

Возле кафе на улице Космонавтов около шести часов вечера 7 февраля произошел уличный конфликт между двумя группами. Драка перешла в перестрелку, в результате которой были ранены два человека. Пострадавших привезли в БСМП сами участники конфликта. Один из раненых - 40-летний мужчина - скончался, второму провели операцию. Подозреваемым оказался 25-летний местный житель.