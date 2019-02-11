Агрессивных собак не будут отлавливать в Ростове до конца февраля

Posted 11 февраля 2019, 07:35
Published 11 февраля 2019, 07:35
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
На вопрос об отлове стаи в парк-отеле "Надежда", где недавно собаки загрызли двух ланей, в госучреждении ответили, что помнят поданную заявку. Директор отеля написал письмо с просьбой убрать агрессивных животных 15 января.
"Отлов собак временно приостановлен из-за заключения договора с подрядчиком. Он начнет выезжать на вызовы в конце февраля - начале марта", - сообщила сотрудница.
В ночь с четверга на пятницу стая напала на ланей в парке-отеле "Надежда". Двух оленят, которые находились в вольере, загрызли насмерть. Кроме того, прохожие и сотрудники отеля жаловались, что собаки нападают на людей. Известно, что животные покусали женщину-пешехода, которая проходила по территории парка.