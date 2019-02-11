Агрессивных собак не будут отлавливать в Ростове до конца февраля

В ночь с четверга на пятницу стая напала на ланей в парке-отеле "Надежда". Двух оленят, которые находились в вольере, загрызли насмерть. Кроме того, прохожие и сотрудники отеля жаловались, что собаки нападают на людей. Известно, что животные покусали женщину-пешехода, которая проходила по территории парка.