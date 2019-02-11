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Posted 11 февраля 2019, 07:35

Published 11 февраля 2019, 07:35

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Агрессивных собак не будут отлавливать в Ростове до конца февраля

11 февраля 2019, 07:35
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове приостановили отлов бездомных собак еще в январе, сейчас "Городской центр управления численностью безнадзорных животных" заключает договор с подрядчиком, сообщила корреспонденту RostovGazeta сотрудница центра.

На вопрос об отлове стаи в парк-отеле "Надежда", где недавно собаки загрызли двух ланей, в госучреждении ответили, что помнят поданную заявку. Директор отеля написал письмо с просьбой убрать агрессивных животных 15 января.

"Отлов собак временно приостановлен из-за заключения договора с подрядчиком. Он начнет выезжать на вызовы в конце февраля - начале марта", - сообщила сотрудница.

В ночь с четверга на пятницу стая напала на ланей в парке-отеле "Надежда". Двух оленят, которые находились в вольере, загрызли насмерть. Кроме того, прохожие и сотрудники отеля жаловались, что собаки нападают на людей. Известно, что животные покусали женщину-пешехода, которая проходила по территории парка.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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