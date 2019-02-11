На обновление дорожной инфраструктуры в Аксайском районе потратят 97 млн руб

Posted 11 февраля 2019, 12:01
Published 11 февраля 2019, 12:01
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в районе отремонтируют дорожную инфраструктуру в Аксае и ряде поселений - Большелогском, Ленинском, Старочеркасском, Истоминском.
В хуторе Истомино отремонтируют центральную улицу, Московскую, ее заасфальтируют, сделают тротуары и оборудуют освещение. В хуторе Пчеловодном капитально отремонтируют главную улицу Подтелкова, в хуторе Ленина улицу Северную, в поселке Российском участок дороги по улице Ленина.
В станице Старочеркасской заасфальтируют улицу Революционную и переулок Ратнинский, в Аксае отремонтируют Садовую и Советскую.
Кроме того, в Аксайском районе проведут ремонт четырех участков трасс регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 7 километров.