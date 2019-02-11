На обновление дорожной инфраструктуры в Аксайском районе потратят 97 млн руб

В хуторе Истомино отремонтируют центральную улицу, Московскую, ее заасфальтируют, сделают тротуары и оборудуют освещение. В хуторе Пчеловодном капитально отремонтируют главную улицу Подтелкова, в хуторе Ленина улицу Северную, в поселке Российском участок дороги по улице Ленина.