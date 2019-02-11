Около 50 человек тушат пожар площадью 500 кв. м в Ростове

Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 11 февраля 2019 года, в 20.29. На пульт спасателей сообщили о том, что по улице Днепропетровской, 52 горит гараж. Спустя 15 минут спасатели присвоили пожару ранг №1 сложности, а через две минуты - №2. В 21.16 был объявлен ранг пожара №3.