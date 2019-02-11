Около 50 человек тушат пожар площадью 500 кв. м в Ростове

Posted 11 февраля 2019, 20:05
Published 11 февраля 2019, 20:05
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 11 февраля 2019 года, в 20.29. На пульт спасателей сообщили о том, что по улице Днепропетровской, 52 горит гараж. Спустя 15 минут спасатели присвоили пожару ранг №1 сложности, а через две минуты - №2. В 21.16 был объявлен ранг пожара №3.
По последним данным огонь распространился на площади 500 квадратных метров.
Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 50 человек личного состава, 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
По данным системы СПАРК, по указанному адресу зарегистрированы несколько десятков компаний, среди которых предприятия, которые занимаются оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также распиловкой древесины. В непосредственной близости от строений находится автозаправочная станция.