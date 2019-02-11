Ростовская область вошла в число аутсайдеров по динамике числа автокредитов

"Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тысяч. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года. При этом в первом полугодии 2018 года картина была совершенно иной – рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с первым полугодием 2017 года составлял 26,5%.