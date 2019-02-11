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Ростовская область вошла в число аутсайдеров по динамике числа автокредитов

11 февраля 2019, 14:45
Фото: bearfotos / freepik.com
Во втором полугодии 2018 года жители Ростовской области купили в кредит 11,5 тысячи автомобилей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число выданных автокредитов в регионе упало на 2,9%. По этому показателю Ростовская область заняла седьмую строчку в списке регионов, показавших отрицательную динамику числа проданных в кредит автомобилей по итогам второго полугодия 2018 года.

По данным исследования, в целом по стране впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов, фактически, прекратился. Во многом это было связано с сокращением объемов государственной поддержки льготного кредитования.

"Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тысяч. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года. При этом в первом полугодии 2018 года картина была совершенно иной – рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с первым полугодием 2017 года составлял 26,5%.

Самые серьезные темпы сокращения были зафиксированы в Удмуртии (-10,8%), Самарской области (-9,6%), Республике Татарстан (-7,8%), Нижегородской области (-6,0%) и Пермском крае (-4,6%). Лидерами по росту выдачи автокредитов стали Кемеровская (+30,8%) и Свердловская (+14,2%) области, Ханты-Мансийском АО (+11,4%), а также Воронежская (+7,9%) и Оренбургская (+7,6%) области.

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