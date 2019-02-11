В Google Maps появится технология дополненной реальности

Сейчас данную функцию испытывают эксперты на улицах американских городов. Чтобы стать одним из тестировщиков, нужно просто зарегистрироваться на специальной странице в Google и оставлять там отзывы, а также вносить корректировки в карты. Об этом пишет телеканал «360».
Когда приложение будет доработано, пользователь сможет открыть видеокамеру смартфона и увидеть 3D-стрелки и знаки, указывающие направление маршрута.
Если открытое приложение не будет некоторое время использоваться, то экран смартфона выключится. Разработчики сделали это для экономии батареи и безопасности людей.