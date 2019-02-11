В Google Maps появится технология дополненной реальности

Сейчас данную функцию испытывают эксперты на улицах американских городов. Чтобы стать одним из тестировщиков, нужно просто зарегистрироваться на специальной странице в Google и оставлять там отзывы, а также вносить корректировки в карты. Об этом пишет телеканал «360».