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В Google Maps появится технология дополненной реальности

11 февраля 2019, 16:41
Фото: pxhere.com
Пользователям Google Maps будет доступна дополненная реальность при выстраивании маршрута. Приложение будет накладывать знаки и стрелки на реальное изображение улиц, чтобы указать путь.

Сейчас данную функцию испытывают эксперты на улицах американских городов. Чтобы стать одним из тестировщиков, нужно просто зарегистрироваться на специальной странице в Google и оставлять там отзывы, а также вносить корректировки в карты. Об этом пишет телеканал «360».

Когда приложение будет доработано, пользователь сможет открыть видеокамеру смартфона и увидеть 3D-стрелки и знаки, указывающие направление маршрута.

Если открытое приложение не будет некоторое время использоваться, то экран смартфона выключится. Разработчики сделали это для экономии батареи и безопасности людей.

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