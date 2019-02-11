Выпавшую из окна шестилетнюю девочку спас полицейский на Кубани

Полицейский вызвал скорую помощь, постарался успокоить напуганную девочку и выяснить подробности происшествия. Оказалось, что девочка осталась одна в квартире на втором этаже, когда ее мать отлучилась за продуктами, и нечаянно выпала из окна. Майор связался с ее родителями и передал матери.