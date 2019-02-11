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Выпавшую из окна шестилетнюю девочку спас полицейский на Кубани

11 февраля 2019, 14:22
Фото: 23.мвд.рф
В Армавире полицейский спас выпавшую из окна шестилетнюю девочку, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Майор полиции направлялся к своему автомобилю, когда услышал детский крик. Обернувшись, он увидел, что с козырька подвала скатывается ребенок, которого он успел подхватить перед самой землей.

Полицейский вызвал скорую помощь, постарался успокоить напуганную девочку и выяснить подробности происшествия. Оказалось, что девочка осталась одна в квартире на втором этаже, когда ее мать отлучилась за продуктами, и нечаянно выпала из окна. Майор связался с ее родителями и передал матери.

Отмечается, что в настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает.

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