Житель Краснодара на день арендовал трамвай и катал горожан бесплатно

Posted 11 февраля 2019, 20:24
Published 11 февраля 2019, 20:24
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Молодой человек сообщил, что таким образом хотел совершить добрый поступок. "Я купил его [трамвайный вагон] для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее", - написал краснодарец. В вагоне он разместил наклейки с информацией о том, что проезд будет бесплатным до 23:55, а также свои контактные данные.
Он сообщил в Stories, что многие люди не поняли, что произошло и подумали, что это просто какой-то праздник, были счастливы и улыбались. "Это то, чего я хотел", - добавил молодой человек.
По сообщению одного из популярных пабликов Краснодара, аренда трамвая на один день обошлась блогеру в 50 тыс. 96 рублей.