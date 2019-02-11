Житель Краснодара на день арендовал трамвай и катал горожан бесплатно

Молодой человек сообщил, что таким образом хотел совершить добрый поступок. "Я купил его [трамвайный вагон] для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее", - написал краснодарец. В вагоне он разместил наклейки с информацией о том, что проезд будет бесплатным до 23:55, а также свои контактные данные.