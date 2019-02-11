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Posted 11 февраля 2019, 20:24

Published 11 февраля 2019, 20:24

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Житель Краснодара на день арендовал трамвай и катал горожан бесплатно

11 февраля 2019, 20:24
Житель Краснодара Иван Калугин на один день арендовал вагон 252 маршрута № 5, чтобы весь день бесплатно катать жителей и гостей города, об этом он сообщил в своем Instagram.

Молодой человек сообщил, что таким образом хотел совершить добрый поступок. "Я купил его [трамвайный вагон] для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее", - написал краснодарец. В вагоне он разместил наклейки с информацией о том, что проезд будет бесплатным до 23:55, а также свои контактные данные.

Он сообщил в Stories, что многие люди не поняли, что произошло и подумали, что это просто какой-то праздник, были счастливы и улыбались. "Это то, чего я хотел", - добавил молодой человек.

По сообщению одного из популярных пабликов Краснодара, аренда трамвая на один день обошлась блогеру в 50 тыс. 96 рублей.

Верите ли вы в бескорыстность поступка блогера, арендовавшего трамвай для бесплатного проезда горожан?
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#Общество#Новости
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