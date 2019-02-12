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Жильцов многоквартирных домов могут заставить платить за техобслуживание лифтов

12 февраля 2019, 10:14
Фото: pxhere.com
Российское правительство планирует принять специальную программу, предусматривающую замену ветхих лифтов в многоквартирных домах по всей стране, говорится в сообщении "Новых известий".

Стоимость реализации программы по замене лифтов оценивается в 150-200 миллиардов рублей. Национальный лифтовый союз (НЛС) предложил включить программу в национальный проект "Жилье и городская среда". Данное предложение нашло поддержку в Минпромторге. В материале издания отмечается, что почти четверть лифтов в России уже отработали свой срок службы - 25 лет.

В НЛС отмечают, что отрасли необходима господдержка, а также программы стимулирования спроса на продукцию отечественных производителей лифтов. Интересно, что участники рынка предложили осуществлять сбор средств с жителей многоквартирных домов, включив в квитанции ЖКХ пункт "Техническое обслуживание лифтов".

Однако данная инициатива не была поддержана Минпромторгом.

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