Жильцов многоквартирных домов могут заставить платить за техобслуживание лифтов

Стоимость реализации программы по замене лифтов оценивается в 150-200 миллиардов рублей. Национальный лифтовый союз (НЛС) предложил включить программу в национальный проект "Жилье и городская среда". Данное предложение нашло поддержку в Минпромторге. В материале издания отмечается, что почти четверть лифтов в России уже отработали свой срок службы - 25 лет.