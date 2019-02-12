Жильцов многоквартирных домов могут заставить платить за техобслуживание лифтов

Стоимость реализации программы по замене лифтов оценивается в 150-200 миллиардов рублей. Национальный лифтовый союз (НЛС) предложил включить программу в национальный проект "Жилье и городская среда". Данное предложение нашло поддержку в Минпромторге. В материале издания отмечается, что почти четверть лифтов в России уже отработали свой срок службы - 25 лет.
В НЛС отмечают, что отрасли необходима господдержка, а также программы стимулирования спроса на продукцию отечественных производителей лифтов. Интересно, что участники рынка предложили осуществлять сбор средств с жителей многоквартирных домов, включив в квитанции ЖКХ пункт "Техническое обслуживание лифтов".
Однако данная инициатива не была поддержана Минпромторгом.