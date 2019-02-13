Более 8,5 тысячи детей-сирот в Ростовской области воспитываются в замещающих семьях

Это 95% от всех детей, лишившихся родителей и проживающих на территории региона.
Еще 509 детей обучаются в профессиональных образовательных учреждениях или являются воспитанниками организаций, в частности, немногим более 300 человек проживают в центрах помощи.
Благодаря развитию семейного устройства детей-сирот в регионе значительно сократилось число центров помощи, в настоящее время в области работают 23 таких учреждения, помещения остальных передали под дошкольные образовательные учреждения и школы.
Кроме воспитания детей, центры оказывают психологическую и консультационную помощь семьям, взявшим на воспитание сирот. По итогам 2018 года на сопровождении в центрах помощи состоят более 1,3 тысячи замещающих семей.