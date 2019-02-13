rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 8,5 тысячи детей-сирот в Ростовской области воспитываются в замещающих семьях

13 февраля 2019, 11:34
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в замещающих семьях воспитываются более 8,5 тысячи детей-сирот, сообщило облправительство.

Это 95% от всех детей, лишившихся родителей и проживающих на территории региона.

Еще 509 детей обучаются в профессиональных образовательных учреждениях или являются воспитанниками организаций, в частности, немногим более 300 человек проживают в центрах помощи.

Благодаря развитию семейного устройства детей-сирот в регионе значительно сократилось число центров помощи, в настоящее время в области работают 23 таких учреждения, помещения остальных передали под дошкольные образовательные учреждения и школы.

Кроме воспитания детей, центры оказывают психологическую и консультационную помощь семьям, взявшим на воспитание сирот. По итогам 2018 года на сопровождении в центрах помощи состоят более 1,3 тысячи замещающих семей.

Материалы по теме
В Краснодарском крае глава района пойдет под суд за квартиры для сирот в бараке зэковЧиновница в Волгодонском районе Ростовской области лишила сирот льгот на проезд
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28