Что делать при получении некорректной квитанции на услугу по обращению с отходами?

И жители, проявившие бдительность, заблаговременно обращались в диспетчерские службы региональных операторов, уточняя правильность информации о количестве прописанных на жилплощади. Однако были и те, кто не серьезно отнесся к реализации реформы, пустив на самотек грядущее начисление платежей за новую услугу. Сегодня они звонят в единую диспетчерскую службу ООО «ЭКОГРАД-Н» и оставляют заявки на исправление неточностей.
Только за первый месяц 2019 года в единую диспетчерскую службу регионального оператора ООО «ЭКОГРАД-Н» поступило свыше 1,9 тыс. звонков со всех территорий Новочеркасского МЭОКа. От жителей Новочеркасска, Батайска, Азова, а также Кагальницкого, Аксайского, Веселовского и Багаевского районов. При этом большая часть звонков, а именно 899, были по вопросам квитанций. Жители жаловались на несоответствие номеров домов и даже адресов в квитанциях. Неверно было указано количество проживающих. Многие получили двойные квитанции, а некоторые не получили их вообще. Однако не стоит паниковать. В пресс-службе ООО «ЭКОГРАД-Н» сообщили, что ни один поступивший звонок не остается без внимания. Он фиксируется в реестре единой диспетчерской службы. После чего заявка передается в соответствующий отдел ООО «ЭКОГРАД-Н», специалисты которого принимают все меры для решения любой задачи. Информация о некорректных квитанциях заносится в базу данных и передается для исправления в ГУП ИВЦ ЖКХ Ростовской области – именно эта организация выставляет счета на оплату услуг по вывозу мусора.
«Корректировка данных осуществляется на основании подтверждающих документов, - поясняет директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина. – Например, если прописан один человек, а квитанция выставлена на двух, достаточно представить справку из паспортного стола или из МФЦ о количестве прописанных. В случае, если за прошлый месяц услуга уже была оплачена, но в новой выставлен долг, необходимо предоставить квитанцию с оплатой».
При получении квитанции с некорректными данными необходимо обратиться в абонентский отдел ООО «ЭКОГРАД-Н». Сделать это можно любым доступным способом. Жителям Новочеркасска можно прийти лично, в абонентский отдел, который располагается на улице Буденовской, 171/2. Или позвонить по телефону (8635) 24-04-65. А жителям других территорий Новочеркасского МЭОКа следует обратиться в обособленные подразделения регионального оператора по месту жительства. Их адреса указаны на официальном сайте: ekograd-n.ru. Подать заявку можно и в режиме онлайн: воспользоваться формой обратной связи на сайте или направить электронное письмо на адрес [email protected]
Для всех возникающих у населения вопросов в ООО «ЭКОГРАД-Н» работает телефон единой диспетчерской службы: 8-800-222-89-00. Звонок бесплатный. Диспетчерская служба работает с 7.00 до 19.00, без перерывов и выходных.
В сложившейся ситуации, коллектив абонентского отдела ООО «ЭКОГРАД-Н» ежедневно, в телефонном режиме и лично ведет беседы с населением. Помимо принятия заявок о некорректных данных, специалисты ЕДС разъясняют обратившимся гражданам стоимость услуги, данные по тарифу, информируют о графиках сбора и вывоза мусора, а также сообщают адреса всех обособленных подразделений Новочеркасского МЭОКа.