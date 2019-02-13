Что делать при получении некорректной квитанции на услугу по обращению с отходами?

Только за первый месяц 2019 года в единую диспетчерскую службу регионального оператора ООО «ЭКОГРАД-Н» поступило свыше 1,9 тыс. звонков со всех территорий Новочеркасского МЭОКа. От жителей Новочеркасска, Батайска, Азова, а также Кагальницкого, Аксайского, Веселовского и Багаевского районов. При этом большая часть звонков, а именно 899, были по вопросам квитанций. Жители жаловались на несоответствие номеров домов и даже адресов в квитанциях. Неверно было указано количество проживающих. Многие получили двойные квитанции, а некоторые не получили их вообще. Однако не стоит паниковать. В пресс-службе ООО «ЭКОГРАД-Н» сообщили, что ни один поступивший звонок не остается без внимания. Он фиксируется в реестре единой диспетчерской службы. После чего заявка передается в соответствующий отдел ООО «ЭКОГРАД-Н», специалисты которого принимают все меры для решения любой задачи. Информация о некорректных квитанциях заносится в базу данных и передается для исправления в ГУП ИВЦ ЖКХ Ростовской области – именно эта организация выставляет счета на оплату услуг по вывозу мусора.