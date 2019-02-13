Государственный долг США первый раз превысил отметку 22 трлн долларов

Точная сумма государственного долга США на этот момент составляет 22,009 трлн долларов. Сведения министерства финансов США гласят, что в течении двух лет, которые Дональд Трамп возглавляет США, государственный долг страны возрос на 2 трлн долларов. Когда он только вступил в должность президента, долг начал снижаться, но после налоговой реформы 2017 года снова начал расти. Об этом 13 февраля сообщило агентство RNS.