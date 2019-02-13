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Государственный долг США первый раз превысил отметку 22 трлн долларов

13 февраля 2019, 14:59
Фото: pixabay.com
Данные счетчика государственного долга гласят, что госдолг США первый раз оказался выше отметки 22 трлн долларов.

Точная сумма государственного долга США на этот момент составляет 22,009 трлн долларов. Сведения министерства финансов США гласят, что в течении двух лет, которые Дональд Трамп возглавляет США, государственный долг страны возрос на 2 трлн долларов. Когда он только вступил в должность президента, долг начал снижаться, но после налоговой реформы 2017 года снова начал расти. Об этом 13 февраля сообщило агентство RNS.

Когда Трамп был только кандидатом в президенты, он пообещал избирателям в течении двух президентских сроков ликвидировать государственный долг страны. В ноябре прошлого года Трамп сделал еще одно заявление, в котором сообщил о начале погашения государственного долга.

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