Не сумевших выполнить заказ киллеров из Украины будут судить на Кубани

Граждан Украины 32 и 40 лет нанял 40-летний россиянин для убийства двух жителей Кубани, с которыми унего сложились длительные неприязненные отношения. За 10 тысяч долларов нанятые мужчины должны были подготовить и осуществить убийство.
В подготовку входило приобретение огнестрельного оружия и взрывчатки, а также незаконное пересечение российской границы при помощи так же привлеченнго 44-летнего гражданина Армении.
В ноябре 2017 года киллеры прибыли в Анапу и принялись следить за одной их жертв. В середине декабря ночью один из преступников подсторожил жертву в гостинице и выстрелил в него из пистолета. Совершить контрольный выстрел в голову помешала осечка оружия. Пострадавшего благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти.
В январе 2018 года эти же лица поселились в разных гостиницах села Ольгинка Туапсинского района с целью слежки за второй жертвой. Мужчину, который являлся братом первой жертвы, подстерегли на трассе Джубга - Сочи и расстреляли из автомата. После выпуска 4 выстрелов фигурант скрылся с места преступления, смерть потерпевшщего не наступила по не зависисящим от киллера причинам.
Задержать преступников удалось, когда они по распоряжению организатора убийства переместились в Небуг, чтобы завершить не удавшееся покушщение. В резальтате совместной опреации силовых структур киллеров задержали, организатор скрылся и был объявлен в международный розыск. Также задержали и участвовавшего в организации преступления и гражданина Армении.
Трем фигурантам в общей сложности предъявили обвинения по 9 статьям, материалы передали в суд.