Не сумевших выполнить заказ киллеров из Украины будут судить на Кубани

В январе 2018 года эти же лица поселились в разных гостиницах села Ольгинка Туапсинского района с целью слежки за второй жертвой. Мужчину, который являлся братом первой жертвы, подстерегли на трассе Джубга - Сочи и расстреляли из автомата. После выпуска 4 выстрелов фигурант скрылся с места преступления, смерть потерпевшщего не наступила по не зависисящим от киллера причинам.