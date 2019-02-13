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Не сумевших выполнить заказ киллеров из Украины будут судить на Кубани

13 февраля 2019, 14:08
Фото: maxpixel.net
В Краснодарском крае закончили следствие в отношении группы граждан Украины, которых наняли для убийства двух мужчин, сообщило региональное СУ СК РФ.

Граждан Украины 32 и 40 лет нанял 40-летний россиянин для убийства двух жителей Кубани, с которыми унего сложились длительные неприязненные отношения. За 10 тысяч долларов нанятые мужчины должны были подготовить и осуществить убийство.

В подготовку входило приобретение огнестрельного оружия и взрывчатки, а также незаконное пересечение российской границы при помощи так же привлеченнго 44-летнего гражданина Армении.

В ноябре 2017 года киллеры прибыли в Анапу и принялись следить за одной их жертв. В середине декабря ночью один из преступников подсторожил жертву в гостинице и выстрелил в него из пистолета. Совершить контрольный выстрел в голову помешала осечка оружия. Пострадавшего благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти.

В январе 2018 года эти же лица поселились в разных гостиницах села Ольгинка Туапсинского района с целью слежки за второй жертвой. Мужчину, который являлся братом первой жертвы, подстерегли на трассе Джубга - Сочи и расстреляли из автомата. После выпуска 4 выстрелов фигурант скрылся с места преступления, смерть потерпевшщего не наступила по не зависисящим от киллера причинам.

Задержать преступников удалось, когда они по распоряжению организатора убийства переместились в Небуг, чтобы завершить не удавшееся покушщение. В резальтате совместной опреации силовых структур киллеров задержали, организатор скрылся и был объявлен в международный розыск. Также задержали и участвовавшего в организации преступления и гражданина Армении.

Трем фигурантам в общей сложности предъявили обвинения по 9 статьям, материалы передали в суд.

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