Очные этапы конкурса "Живая классика" стартовали в Ростовской области

При этом отсутствуют определенные правила проведения этапа, куратор назначает их сам. Творческий подход к проведению конкурса оценит профессиональное жюри. Заявку на конкурс кураторов можно подать до конца февраля, необходимо рассказать о себе и отправить на почту [email protected]