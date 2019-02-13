Очные этапы конкурса "Живая классика" стартовали в Ростовской области

В текущем году запустили классный этап, в нем участвуют все ученики класса. Таким образом каждый может почувствовать себя читателем, книгу выбирает сам участник.
"Не допускается, чтобы книги повторялись. Узнать, что выбрали одноклассники можно только при живом общении", - сказано в сообщении.
Этот этап поможет объединить всех учеников в обсуждении прочитанных книг. По словам президента фонда "Живая классика" Марины Смирновой, участие всем классом является отличным способом понять своих одноклассников.
"Педагог сможет понять психологический климат в классе. Также это возможность найти захватывающее произведение", - добавила Смирнова.
При этом отсутствуют определенные правила проведения этапа, куратор назначает их сам. Творческий подход к проведению конкурса оценит профессиональное жюри. Заявку на конкурс кураторов можно подать до конца февраля, необходимо рассказать о себе и отправить на почту [email protected]
По мнению первого вице-президента ГК "Просвещение" Михаила Кожевникова, конкурс помогает проявить себя и повысить интерес к чтению. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.