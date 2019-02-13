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Следком проверит заявление о групповом изнасиловании школьницы в Ростове

13 февраля 2019, 14:08
Фото: solominphoto / freepik.com
Следственный комитет Ростовской области проводит проверку по заявлению о попытке группового изнасилования ученицы юридической гимназии, сообщила RostovGazeta официальный представитель ведомства Галина Гагалаева.

По данным СМИ, мама семиклассницы написала заявление о том, что четверо школьников напоили девочку крепким алкоголем, а потом стягивали с нее вещи, трогали и и снимали это на телефон. По убеждению матери школьницы, над ее дочерью совершили действия сексуального характера.

"Ситуация произошла третьего декабря, а заявление было подано 17. К родителям девочки есть иск о вымогательстве, это время было посвящено этому. Там есть вопросы, очень неоднозначная ситуация", - сообщила директор юридической гимназии № 9 Елена Гаджиева.

По словам директора, трое школьников, которые были связаны с этим случаем, больше не учатся в гимназии; а девочка какое-то время посещала школьного психолога. "Она выразила желание помириться с мальчиками, но психолог отказала ей в этом", - сообщила руководитель школы.

Гаджиева утверждает, что Следственный комитет отказал родителям школьницы в возбуждении дела. "Следственный комитет дал отказные материалы. Наверное, это обо всем говорит. Родители мальчиков готовят иски в суд о защите чести и достоинства несовершеннолетних", - добавила Гаджиева.

Юридическая гимназия №9 им. Сперанского
Фото: google.com/maps

В региональном Следкоме сообщили, что родителям девочки не отказывали в возбуждении дела о попытке группового изнасилования."Поступало заявление, проводится проверка", - отметила представитель ведомства.

В то же время в полиции сообщили, что к ним не обращались родители мальчиков, чтобы сообщить о вымогательстве со стороны семьи семиклассницы. "Никаких обращений не поступало", - отметили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

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