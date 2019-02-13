В России хотят сделать китайский вариант цензуры в Интернете — ростовский депутат

Спикер отметил, что в Китае другая система контроля Сети: Интернет фильтруется. "Существует список запрещенных сайтов, на которые вы не попадете. И есть слова, после ввода которых поисковик откажет в ответе. У нас это будет по-другому, не по ключевым словам, не по сайтам, а по маршруту: если вы направляетесь туда, то доступ вам будет перекрыт", - отметил депутат. По его мнению, разница невелика. "То, что у нас хотят сделать китайский вариант, но другим способом, вполне очевидно", - заключил спикер.