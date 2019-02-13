В России хотят сделать китайский вариант цензуры в Интернете — ростовский депутат

Posted 13 февраля 2019, 08:53
Published 13 февраля 2019, 08:53
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
Во вторник Госдума приняла в первом чтении закон о "суверенном Интернете". Он предполагает создание инфраструктуры, которая могла бы защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Создатели законопроекта сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой заявляют, что проект является ответом на американскую стратегию национальной кибербезопасности, где Россия называлась в числе стран-организаторов хакерских атак.
"Закон этот подается так, будто нас защищают от отключения России от мировой Сети. Хотя в законопроекте об этом ничего нет. Данный законопроект, по нашему мнению, направлен на то, чтобы централизованно отключать российских жителей от просмотра неугодных властям материалов", - заявил Иванов. По его словам, в проекте указано, что отключение перестанет быть обязанностью операторов сотовых сетей и провайдеров, а появится некое аппаратное устройство, которое будет это делать по команде Роскомнадзора без решения суда.
"Они говорят, что защищают нас от блокировки, но ситуация будет обратной, ведь они хотят сделать маршрутизацию Сети только по одному коридору. В случае, если коридор будет уничтожен, мы все останемся без Интернета", - рассказал депутат. Он отметил, что объекты жизнеобеспечения не зависят от Сети, но жители почувствуют очень большие неудобства.
"Пока не ясно, что это будет за устройство, где оно будет изготавливаться и так далее. Интернет - довольно интересное изобретение, которое работает в любых условиях. Попыток его отключить еще нигде не было", - сообщил Иванов.
Спикер отметил, что в Китае другая система контроля Сети: Интернет фильтруется. "Существует список запрещенных сайтов, на которые вы не попадете. И есть слова, после ввода которых поисковик откажет в ответе. У нас это будет по-другому, не по ключевым словам, не по сайтам, а по маршруту: если вы направляетесь туда, то доступ вам будет перекрыт", - отметил депутат. По его мнению, разница невелика. "То, что у нас хотят сделать китайский вариант, но другим способом, вполне очевидно", - заключил спикер.
На вопрос, почему закон решили вводить сейчас, Иванов ответил, что в обществе очень сильно растет градус недовольства властью. "Вместо того, чтобы исправлять ошибки, которые совершают, они предпочитают закрывать глаза. Как в фильме "Убить дракона" окна закрывали, заставляли надевать повязки на глаза", - считает народный избранник. Иванов полагает, что власти это не поможет. "В 1917 году не было Интернета, не было всех этих технологий. Тем не менее озлобление людей было настолько велико, что назрела революция" - добавил депутат.
По его мнению, сейчас власть не стесняется своих ошибок. "Каждый раз, когда выходит новое расследование о том, что чиновник какого-то района нахапал себе собственности на несколько миллиардов рублей, оно никем не опровергается. В то же время в донском крае минимальная пенсия составляет 8 300 рублей. Они боятся, что на это будут обращать внимание и еще более озлобляться", - подытожил Иванов.
Он выразил надежду на то, что закон не примут в Совете Федерации или его не подпишет президент. "Хотя это маловероятно, обычно такие проекты идут по согласованию с Кремлем", - добавил депутат.