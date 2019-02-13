Водитель такси пострадал после столкновения с припаркованным авто в Ростове

"Около 19 часов в районе дома 2"Н" по улице Менжинского 27-летний водитель за рулем "Рено Логан", по предварительной информации, не справился с управлением", - сообщил сотрудник. Он отметил, что "Рено" врезалась в припаркованный около обочины автомобиль "Хайма 7" , без водителя. "Хайма" стояла "на встречке".