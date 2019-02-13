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Водитель такси пострадал после столкновения с припаркованным авто в Ростове

13 февраля 2019, 18:15
Водитель "Рено" получил травмы, когда его машина врезалась в припаркованный автомобиль "Хайма", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы Гибдд по Ростовской области.

"Около 19 часов в районе дома 2"Н" по улице Менжинского 27-летний водитель за рулем "Рено Логан", по предварительной информации, не справился с управлением", - сообщил сотрудник. Он отметил, что "Рено" врезалась в припаркованный около обочины автомобиль "Хайма 7" , без водителя. "Хайма" стояла "на встречке".

"После этого "Рено Логан" перевернулась. В результате ДТП водитель "Рено" получил травмы и был доставлен в больницу", добавил представитель ведомства. По факту ДТП в Гибдд проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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